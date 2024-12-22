بعد 5 وقائع.. سقوط عصابة سرقة السيارات في القاهرة



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في السرقة من داخل السيارات بالقاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط تشكيل عصابي ضم عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.