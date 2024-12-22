تشديدات أمنية قبل محاكمة المتهمين بقتل "مينا موسى" الشهير بـ ممرض المنيا

حوادث
العباسية
العباسية

شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، تشديدات أمنية مكثفة قبل النظر بجلسة محاكمة المتهمين بإنهاء حياة «ممرض المنيا».

وأحالت جهات التحقيق بالقاهرة، المتهمين إلى محكمة الجنايات العاجلة، على خليفة اتهامهما بقتل الممرض مينا موسى بعد فشلهما في الحصول على مبلغ مالي فدية.

تفاصيل تلك الواقعة البشعة التي شهدتها منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، بدأت حينما قامت أسرة شاب يدعى مينا موسى، ممرض، بالإبلاغ بالتغيب عن منزل العائلة بمحافظة المنيا، وتلقيهم اتصالا هاتفيا بطلب فدية مقابل إطلاق سراحه، وبإجراء التحريات وتتبع خط سيره انتهت خطة البحث باكتشاف مقتل مينا موسى وتقطيع جثمانه وإلقاء أشلائه بترعة الإسماعيلية، بعد التخلص منه في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة.

بالبحث والتحري من قبل الأجهزة الأمنية تبين أن صديقه ممرض آخر هو من قام بمعاونة شاب آخر باستدراج مينا من محافظة المنيا مسقط رأسه إلى القاهرة، بحجة توفير فرصة عمل إضافية له في مجال العلاج الطبيعي مع مسن مقابل مبلغ مالي ضخم.

وتبين أن المجني عليه الممرض مينا موسى، يعمل في مجال التمريض بمحافظة المنيا، وكان يبحث عن فرصة عمل إضافية، وتواصل معه شابان بينهما زميل له عبر تطبيق واتساب، زعما توفير فرصة عمل له في مجال العلاج الطبيعي بالقاهرة، وتمكنا من استدراجه للقاهرة، وعقب ذلك قاما بخطفه واحتجازه ومطالبة أهليته بفدية مالية لإطلاق سراحه.

وأضافت التحريات أن الممرض مينا موسى حاول مقاومة الشابين، فأقدما على التخلص منه، وذبحه وتقطيع جثمانه وإلقاء أشلائه بعدد من المناطق من بينها ترعة الإسماعيلية وأخرى تم إلقاؤها في مقالب قمامة للتخلص منها عن طريق الكلاب الضالة التي تنهشها، وذلك عقب تنفيذ الجريمة البشعة داخل شقة في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة.

حوادث الفجر اطلاق سراح اتهامه الكلاب الضالة بمحافظة المنيا تشديدات أمنية مكثفة تشديدات امنية تطبيق واتساب توفير فرصة عمل جنايات شمال القاهرة

مواد متعلقة

عصابة تخصصت بارتكاب جرائم السرقات بمدينة نصر.. والأمن يلاحقهم

ارتكبوا 6 وقائع.. سقوط عناصر تشكيل عصابي تخصص بسرقة المتاجر بالعاصمة

بعد 5 وقائع.. سقوط عصابة سرقة السيارات في القاهرة

سحب 1220 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل "مينا موسى" الشهير بـ ممرض المنيا

شباب يتعدون بالضرب على البلوجر سوزي الأردنية.. والأمن يلاحقهم

كيان تعليمي وهمي على الفيسبوك.. سقوط "مستريح" جديد في مدينة نصر

تأجيل محاكمة مسنة وزوجها بتهمة قتل طفلة لـ 24 ديسمبر

الأكثر قراءة

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق واليمن اليوم دون تقطيع بث مباشر - خليجي 26

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة العراق واليمن اليوم في خليجي 26

شاهد بالبث المباشر العراق اليوم.. مشاهدة العراق × اليمن بث مباشر دون "تشفير" | خليجي 26

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

الآن.. شاهد مباراة العراق واليمن بث مباشر مجانا.. مباراة العراق واليمن | خليجي 26

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة العراق × اليمن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | خليجي 26

يلا شوت العراق LIVE.. مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر جودة عالية اليوم في خليجي 26

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × شباب بلوزداد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال إفريقيا 2024