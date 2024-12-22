استقرار أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

استقر سعر الذهب في الأسواق المصرية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، ليحافظ عيار 21 على آخر انخفاض سجله بنحو 70 جنيهًا في نهاية تعاملات الجمعة الماضية.

كما استقرت الأسعار عالميًا مع تسجيل الذهب ارتفاعًا بنسبة 1.2%، حيث بلغ سعر الأوقية (الأونصة) 2624.15 دولار.

في حين، سجلت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 1.4% ليصل سعرها إلى 2645.10 دولار.

سعر الذهب في مصر اليوم

وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات، جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 22 ديسمبر على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 : 4285.71 جنيهًا (دون حساب سعري الضريبة والمصنعية)

: 4285.71 جنيهًا (دون حساب سعري الضريبة والمصنعية) سعر الذهب عيار 21 : 3750 جنيهًا (دون حساب سعري الضريبة والمصنعية)

: 3750 جنيهًا (دون حساب سعري الضريبة والمصنعية) سعر الذهب عيار 18 : 3214.29 جنيهًا (دون حساب سعري الضريبة والمصنعية)

: 3214.29 جنيهًا (دون حساب سعري الضريبة والمصنعية) سعر الذهب عيار 14 : 2500 جنيهًا (دون حساب سعري الضريبة والمصنعية)

: 2500 جنيهًا (دون حساب سعري الضريبة والمصنعية) سعر الجنيه الذهب عيار 21: 30000 جنيهًا (دون حساب سعري الضريبة والمصنعية)

سعر الذهب عالميًا

شهدت أسواق الذهب العالمية ارتفاعًا بنسبة 1.2%، ليصل سعر الأوقية (الأونصة) إلى 2624.15 دولارًا. أما العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة فقد سجلت زيادة بنسبة 1.4%، لتصل إلى 2645.10 دولارًا للأوقية.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع، فقد انخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.9% في الأسبوع الماضي بعد أن أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي مخطط النقاط الذي أشار إلى انخفاضات محتملة لأسعار الفائدة بحلول عام 2025.

أثر التوقعات الاقتصادية على أسعار الذهب

تستمر الأسواق العالمية في مراقبة التحركات الاقتصادية، بما في ذلك التوقعات بشأن أسعار الفائدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب.

يظل سعر الذهب في حالة استقرار نسبي، ولكن من المتوقع أن تظل الأسعار تحت تأثير العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية في الأيام القادمة.