كشف لغز العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بطوخ

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية، ملابسات العثور علي جثة ربة منزل وإصابة نجلها داخل منزلهما بقرية الرجالات بدائرة مركز شرطة طوخ، جرى نقل الجثة والمصاب للمستشفي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ إلى المقدم مصطفي كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ من المستشفى بوصول ربة منزل جثة هامدة وإصابة نجلها.

كشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ ومعاونة النقيب طه سعيد والنقيب أحمد نصر والنقيب كمال إبراهيم محرم والنقيب محمد الخولى معاونى رئيس المباحث، مصرع ربة منزل تدعى "رع ا ا" 35 سنة، إثر تسرب غاز من سخان المنزل مما ادى إلى اختناقها إثر استنشاقها الغاز وتسبب في شلل تام بجسدها مما أسفر عن مصرعها وإصابة نجلها باختناق وتم نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.

العثور على جثة ربة منزل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ لغز العثور على جثة مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية مركز شرطة طوخ

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