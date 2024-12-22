مياه أسيوط تنظم دورة تدريبية للعاملين على كيفية مواجهة مخاطر بيئه العمل

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جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اليوم الأحد دورة تدريبية لفنيين واخصائي السلامه والصحة المهنية للتدريب على مواجهه المخاطر الكيميائية والفيزيائيه والهندسيه في بيئه العمل وكيفية مواجهه الحريق وأهم الإسعافات الأولية التي يمكن اكتسابها لمواجهه اي حادث طارئ تفاديا لتفاقم الحدث في إطار حرص الشركه الدائم علي تأمين بيئه العمل والارتقاء بمهارات أخصائي السلامه والصحه المهنيه لمواجهة اي مخاطر قد تلحقهم في بيئه العمل


وتمكنت الشركه من تدريب عدد 20 موظف مابين أخصائي وفني سلامه وصحة مهنية وذلك خلال فترة زمنية علي مدار أسبوعين للتمكن من الحصول علي الشهاده الصحية لخصائي السلامة والصحة المهنيه بمعرفه معهد السلامة والصحة المهنية


وتستمر الشركه في تأهيل كافه أبنائها العاملين بمختلف المجالات الوظيفية من خلال مركز التدريب والخدمات المجهز بالشركة

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