سيتي كلوب تواصل خطة توسيع القاعدة وتدفع بـ 1200 ناشئًا من جميع الفروع في اختبارات السباحة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

في إطار خطتها لبناء قاعدة حقيقية من الناشئين والناشئات في كل اللعبات وتوسيع هذه القاعدة بالتعاون الوثيق مع الاتحادات الرياضية، فتحت مجموعة أندية سيتي اختبارات السباحة " الاستارز " في عدد من فروعها تحت إشراف اتحاد الألعاب المائية، حيث اجتاز الاختبار 216 سباحا وسباحة من ناشئي سيتي كلوب في فرع النادي بمدينة الشروق و217 ناشئًا وناشئة في فرع النادي بمدينة العبور.

سيتي كلوب تواصل خطة توسيع القاعدة وتدفع بـ 1200 ناشئًا من جميع الفروع في اختبارات السباحة


وتتواصل اختبارات " الاستارز " في بقية فروع سيتي كلوب، حيث يستضيف فرع النادي في محافظة أسوان الاختبارات يوم الخميس المقبل ويشارك فيها من 120 من أبناء النادي، كما يستضيف سيتي كلوب شبين الكوم " الاستارز يوم الجمعة المقبل بمشاركة 238 من أبناء النادي، بينما يدفع سيتي كلوب طنطا 254 مشاركا في الاختبارات التي يستضيفها يوم الجمعة المقبل الذي يشهد أيضًا اختبارات مماثلة في سيتي كلوب كفر الشيخ بمشاركة 139 سباحًا وسباحة، بمجموع يقرب من 1200 من سباحي المستقبل أبناء سيتي كلوب في جميع أنحاء الجمهورية.
 

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يأتي ذلك في إطار استراتيجية مجموعة أندية سيتي ببناء قاعدة رياضية على مستوى الناشئين في جميع اللعبات بفروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية خدمةً للرياضة المصرية ومنتخباتها الوطنية والمستوى الأول خلال السنوات المقبلة.
وفي سبيل تحقيق ذلك، أبرمت مجموعة أندية سيتي عددًا من بروتوكولات التعاون مع الاتحادات الرياضية لمراعاة بناء قاعدتها الرياضية على أسس علمية سليمة وبشكل رسمي يضمن مستقبل أبنائها بعد نجاحها في إشهار سيتي كلوب رسميًا.

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