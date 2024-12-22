خلاف في الأهلي حول تعيين وليد سليمان مديرًا للكرة

الفجر الرياضي
وليد سليمان
وليد سليمان

كشف الإعلامى محمد الليثى أن أروقة النادي الأهلي شهدت خلال الأيام الماضية خلافًا حول مدير الكرة الجديد الذي ستولى المهمة بشكل رسمي في غضون الأيام المقبلة حيث أبدى الكثيرين داخل النادي سواء في لجنة التخطيط أو الجهاز الفني رفضهم لفكرة تعيين وليد سليمان مديرًا للكرة.

خلاف في الأهلي حول تعيين وليد سليمان مديرًا للكرة

وقال  محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية خلال تقديمة برنامج 10 و10 عبر اون تايم سبورت اف إم " تعيين وليد سليمان لم يلقى قبولًا داخل قطاعات كثيرة في النادي بسبب عدم خبرته بما يفتح الباب أمام فشله في المهمة وتكرار تجربة وائل جمعة الفاشلة في هذا المنصب، خاصة وأن غرفة خلع ملابس الفريق حاليًا غير مُستقرة وسيكون من الصعب السيطرة عليها من خلال وليد سليمان الذي لا يمتلك أي خبرة إدارية سوى عدة اشهر في رئاسة قطاع الناشئين بالنادي ".

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وأشار محمد الليثى " محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي، طلب تعيين مدير كرة للفريق يساعده في مهمته وتم ترشيح أكثر من لاعب سابق منهم وليد سليمان الذي لم يتم الاتفاق عليه حتى الأن وقد يتسبب هذا الخلاف في إسناد المنصب لشخص أخر غير وليلد سليمان وهو ما سيتضح خلال الأيام المقبلة ".

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