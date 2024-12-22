محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول " دور يناير " 2025 ويوجه بجاهزية اللجان

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محافظ المنوفية ووكيل
محافظ المنوفية ووكيل وزارة التعليم

اعتمد اليوم  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول دور يناير للعام الدراسي 2024 / 2025  لصفوف المراحل التعليمية المختلفة بكافة الادارات التعليمية بنطاق المحافظة  ، بحضور  الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
من جانبه أوضح مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة  بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة وتجهيز اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع مديري الادارات التعليمية برفع درجة الاستعداد والمتابعة للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس لتوفير جو من الهدوء للطلاب،  موجهًا التربية والتعليم بتفعيل غرفة العمليات بالإدارات التعليمية والربط المباشر بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليل كافة العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات.

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أداء الامتحانات ادارات التعليمية الإدارات التعليمية

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