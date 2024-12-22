صرف معاشات يناير 2025: رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات

أيام قليلة تفصل أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، حيث سيبدأ الصرف من يوم 1 يناير 2025 عبر جميع منافذ البريد وماكينات الصراف الآلي (ATM).

يأتي هذا الصرف بعد قرار هيئة التأمينات الاجتماعية في أول ديسمبر 2024 برفع الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات وأجر الاشتراك التأميني، وذلك لتطبيقه ابتداءً من يناير 2025.

قرارات هيئة التأمينات الاجتماعية

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه .

ليصبح بدلًا من . رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه.

تأثير رفع الحد الأدنى والأقصى على المعاشات:

رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه .

ليصبح بدلًا من . رفع الحد الأقصى للمعاش ليبلغ 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه.

أسباب هذه التعديلات

تمت هذه التعديلات في إطار إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية الذي بدأ العمل به وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث تضمن القانون آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى بما يحقق تحسينات ملموسة في قيم المعاشات، وبالتالي زيادة المزايا للمستحقين من أصحاب المعاشات عند انتهاء خدمتهم.

تأتي هذه الزيادة في إطار تحسين الوضع المالي لأصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم، بما يتماشى مع تطورات النظام الاقتصادي والاجتماعي في مصر.