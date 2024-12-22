الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات في يناير 2025

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف الزيادة الجديدة في المعاشات بداية من 1 يناير 2025، بعد قرار رفع الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات وأجر الاشتراك التأميني.

ستشمل هذه الزيادة العديد من الفئات، كما أن هناك زيادة قيمتها 195 جنيهًا للحد الأدنى للمعاش و1520 جنيهًا للحد الأقصى، وفيما يلي الفئات المستفيدة من هذه الزيادة:

أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 1500 جنيه: سيتم زيادة معاشاتهم ليصل إلى 1500 جنيه بدءًا من 1 يناير 2025.

الموظفون والمُؤمَّن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025 ويكون معاشهم أقل من 1500 جنيه: سيتم رفع المعاش إلى 1500 جنيه مباشرة.

أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 10،080 جنيه (الحد الأقصى الحالي للمعاش): سيتم زيادة معاشاتهم إلى 11،600 جنيه بدءًا من 1 يناير 2025.

الموظفون والمُؤمَّن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025 ويكون معاشهم أقل من 11،600 جنيه: سيتم رفع المعاش إلى 11،600 جنيه مباشرة.

المؤمن عليهم الذين يتقاضون أقل من 2300 جنيه (الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني): سيتم رفع أجر الاشتراك إلى 2300 جنيه.

المؤمن عليهم الذين يتقاضون الحد الأقصى الحالي لأجر الاشتراك التأميني (12،600 جنيه): سيتم رفع أجر الاشتراك إلى 14،500 جنيه.

تفاصيل الزيادة

الحد الأدنى للمعاش سيرتفع إلى 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه (زيادة قدرها 195 جنيهًا).

سيرتفع إلى بدلًا من (زيادة قدرها 195 جنيهًا). الحد الأقصى للمعاش سيرتفع إلى 11،600 جنيه بدلًا من 10،080 جنيه (زيادة قدرها 1520 جنيهًا).

سيرتفع إلى بدلًا من (زيادة قدرها 1520 جنيهًا). الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه .

سيرتفع إلى بدلًا من . الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع إلى 14،500 جنيه بدلًا من 12،600 جنيه.

الهدف من الزيادة

تأتي هذه الزيادات في إطار تنفيذ آلية سنوية نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يهدف إلى تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

بهذا القرار، يسعى النظام التأميني إلى تحقيق تحسينات مادية لعدد كبير من أصحاب المعاشات، وتوفير دعم إضافي لهم لمواجهة التحديات الاقتصادية.