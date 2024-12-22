عاجل.. إحالة متهمة للمحاكمة لنشرها أخبارًا كاذبة عن قتل السيدات والاتجار في أعضائهن

حوادث
النائب العام
النائب العام

أمرت النيابة العامة حبس متهمة لنشرها أخبارًا كاذبة حول قتل السيدات والاتجار في أعضائهن وذلك لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات ثم أمرت بتقديمها إلى المحاكمة الجنائية.

 

حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بنشر المتهمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا بعنوان "حادث دار السلام"، يتضمن وقوع جريمتيْ قتل لسيدتيْن وتقطيع أعضائهما للاتجار فيها، ووجود عصابة مشكلة لارتكاب تلك الجرائم. وقد أسفرت تحريات الشرطة عن قيام المتهمة بنشر تلك الأخبار الكاذبة بسوء قصد بهدف الاستفادة من زيادة معدلات تداولها، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام. هذا، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت المتهمة -التي أنكرت ما نسب إليها من اتهام-، كما طالعت حسابها المستخدم في ارتكاب الواقعة، فأسفر ذلك عن نشر المتهمة للمنشور آنف البيان. 

النيابة العامة المحاكمة الجنائية تكدير السلم تكدير السلم العام حادث دار السلام قسم شرطة البساتين

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