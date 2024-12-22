تفاصيل ندوة عن الشائعات وآثارها السلبية على المجتمع بـ "شبين الكوم "

عقد مركز اعلام شبين الكوم ندوة إعلامية بعنوان ( الشائعات وآثارها السلبية على المجتمع ) بالمدرسة الثانوية التجارية المتقدمة بشبين الكوم.

حاضر فيها فضيلة الشيخ اشرف يوسف النقيب من علماء وزارة الأوقاف بحضور سيادة الرقيب احمد محمد عبد التواب قائد التربية العسكرية بالمدرسة وعدد من العاملين بالمدرسة.

فى إطار تنفيذ لقاءات التوعية ضمن مبادرة ( اتحقق قبل ٠٠ ما تصدق ) التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيى والتى تهدف إلى توعية المواطنين بخطورة انتشار الشائعات على الأمن والاستقرار المجتمعى ونشر الاخبار الكاذبة لتدمير عقول الشباب.

بدأت الندوة بتعريف دور مراكز الاعلام فى التوعية فى كل المجالات ومنها موضوع الندوة وهو التصدى للشائعات وتعريف الشائعة وهى خبر كاذب يهدف إلى تضليل الرأى العام والتلاعب بعقول المواطنين مما يؤدى إلى نشر الكراهيه والضغائن والصراعات بين أفراد المجتمع ويتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وأننا فى مرحلة حساسة ودقيقة من تاريخ الوطن لا بد فيها من الوعى والتكاتف من أجل الحفاظ على بلدنا الغالى مصر.

وسرد فضيلة الشيخ بعض مواقف الشائعات والفتن فى التاريخ الاسلامى كحادثة الافك وغيرها الكثير وارشد الطلبة الحاضرين إلى التحقق من اى خبر أو معلومة يتلقاها من اى مصدر وحسن الظن بالآخرين حتى لا نقع فى الفتن والمشاحنات ونحافظ على الاستقرار والمودة بين أفراد المجتمع.

كما نصح الشباب بالتقرب من الله بالعبادة الصادقة وتعاليم سيدنا محمد والانبياء جميعا لنحيا حياة معتدلة ملىئة بالمودة والرحمة.

ثم فتح الباب لطرح التساؤلات والنقاش فى موضوع المحاضرة وكذا الاسئلة الدينية المختلفة

ادارت اللقاء جيهان فتحى اخصائية الإعلام بمركز اعلام شبين الكوم تحت إشراف الأستاذة مها أبو حطب مدير المركز

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