لماذا يتأخر وقت الفجر بعد الانقلاب الشتوي؟ تعرف على الأسباب

بدأ الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر 2024 الساعة 12:20 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، حيث وصلت الشمس إلى أقصى ميل لها جنوبًا مباشرة على مدار الجدي.

هذه اللحظة تمثل بداية فصل الشتاء الفلكي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بينما يشهد النصف الجنوبي بداية فصل الصيف، ويستمر فصل الشتاء نحو 89 يومًا، ويتميز بقصر النهار وطول الليل.

لماذا يظل وقت الفجر متأخرًا بعد الانقلاب الشتوي؟

تسائل الكثيرون عن سبب تأخر وقت الفجر بعد الانقلاب الشتوي، حيث يُلاحظ أن الفجر لا يتقدم بالسرعة المتوقعة.

في الواقع، الأمر يحدث تدريجيًا على مدار أشهر، وليس بشكل فوري بعد الانقلاب الشتوي.

يختلف معدل تغير طول النهار بناءً على الموقع الجغرافي؛ فالمناطق القريبة من خط الاستواء تشهد تغييرات أقل في سرعة طول النهار مقارنة بالمناطق البعيدة.

الانكسار الضوئي وتأثيره على وقت الفجر

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن الانكسار الضوئي في الغلاف الجوي يعد سببًا رئيسيًا لتأخير وقت الفجر.

عند شروق الشمس، ينحرف ضوء الشمس بشكل طفيف بسبب الغلاف الجوي، مما يجعلنا نرى الشمس قبل أن تشرق فعليًا.

بعد غروب الشمس، يؤدي نفس التأثير إلى جعل الفجر يبدو أطول قليلًا، وفي بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي الغيوم أو الضباب إلى حجب ضوء الشمس، مما يؤخر ظهور الفجر بشكل أكبر.

كيف يتم حساب وقت الفجر؟

يتأثر وقت الفجر وشروق الشمس بعدة عوامل فلكية، بما في ذلك ميلان محور الأرض، دوران الأرض حول الشمس، وحركة القمر.

تختلف الحسابات الفلكية المستخدمة لتحديد هذه الأوقات، مما قد يؤدي إلى اختلاف طفيف بين الوقت المحسوب والوقت الفعلي.

تأثير الانقلاب الشتوي على طول النهار

رغم أن الانقلاب الشتوي يمثل بداية ازدياد طول النهار، إلا أن التغير لا يحدث بشكل ملحوظ فورًا بعده.

خلال الأيام الأولى بعد الانقلاب الشتوي، لا يشعر الناس بتغير كبير في طول النهار، لكن مع مرور الوقت سيلاحظون زيادة تدريجية في طول النهار وتقدم وقت الفجر.

سبب حدوث الانقلاب الشتوي

يحدث الانقلاب الشتوي بسبب ميلان محور الأرض بمقدار 23.5 درجة أثناء دورانها حول الشمس. ليست المسافة بين الأرض والشمس هي السبب في حدوث الفصول، بل ميلان الأرض هو العامل الرئيس.

في يوم الانقلاب الشتوي، يكون القطب الشمالي مائلًا بعيدًا عن الشمس، مما يؤدي إلى أن الشمس تشرق من أقصى الجنوب.

في المناطق شمال خط الاستواء، يكون طول النهار أقل من 12 ساعة، بينما في المناطق جنوب خط الاستواء يكون النهار أطول من 12 ساعة.

شروق الشمس وغروبها حول العالم في يوم الانقلاب الشتوي

في بعض الأماكن في العالم، مثل شمال الدائرة القطبية عند خط العرض 66.5 درجة شمالًا، لا يحدث شروق أو غروب في يوم الانقلاب الشتوي، لأن الشمس تبقى تحت الأفق طوال اليوم.

أما في الدائرة القطبية الجنوبية، عند نفس خط العرض، فإن الشمس تبقى فوق الأفق طوال اليوم، ما يعرف بـ شمس منتصف الليل، وهي إحدى الأدلة على كروية الأرض.

المسار الظاهري للشمس بعد الانقلاب الشتوي

بعد الانقلاب الشتوي، ستظل الشمس تشرق من أقصى الجنوب الشرقي، ويبقى المسار الظاهري للشمس منخفضًا في السماء، وفي الظهر، ستكون الظلال في أقصى طول لها خلال السنة، ومن ثم غروب الشمس يحدث في وقت مبكر.

بعد أن تصل الشمس إلى أقصى نقطة لها في السماء الجنوبية، سيبدأ المسار الظاهري للشمس في التحرك شمالًا تدريجيًا، مما يؤدي إلى زيادة ساعات النهار.