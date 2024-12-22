سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

الاقتصاد
الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا بعد عودة البنوك للعمل. 

وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار في البنوك المصرية المختلفة:

  • سعر الدولار في البنك المركزي المصري:
    • 50.86 جنيه للشراء
    • 50.96 جنيه للبيع

أسعار الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي:

  • 50.85 جنيه للشراء
  • 50.95 جنيه للبيع

بنك مصر:

  • 50.85 جنيه للشراء
  • 50.95 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

  • 50.86 جنيه للشراء
  • 50.96 جنيه للبيع

بنك القاهرة:

  • 50.85 جنيه للشراء
  • 50.95 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي:

  • 50.86 جنيه للشراء
  • 50.96 جنيه للبيع

بنك قناة السويس:

  • 50.88 جنيه للشراء
  • 50.98 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي:

  • 50.88 جنيه للشراء
  • 50.98 جنيه للبيع

المصرف المتحد:

  • 50.85 جنيه للشراء
  • 50.95 جنيه للبيع

كما يتبين من الأسعار المذكورة، فإن هناك استقرارًا نسبيًا في سعر الدولار بين البنوك، مما يعكس حالة الاستقرار في سوق العملات المحلية في مصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 سعر الدولار الجنيه المصري سعر الدولار اليوم اسعار العملات البنوك المصرية

الأكثر قراءة

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة العراق واليمن اليوم في خليجي 26

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق واليمن اليوم دون تقطيع بث مباشر - خليجي 26

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر العراق اليوم.. مشاهدة العراق × اليمن بث مباشر دون "تشفير" | خليجي 26

يلا شوت العراق LIVE.. مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر جودة عالية اليوم في خليجي 26

شاهد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇪🇬 و🇩🇿 شباب بلوزداد | دوري أبطال إفريقيا 2024