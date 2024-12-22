شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا بعد عودة البنوك للعمل.

وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار في البنوك المصرية المختلفة:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري : 50.86 جنيه للشراء 50.96 جنيه للبيع

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أسعار الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي:

50.85 جنيه للشراء

50.95 جنيه للبيع

بنك مصر:

50.85 جنيه للشراء

50.95 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

50.86 جنيه للشراء

50.96 جنيه للبيع

بنك القاهرة:

50.85 جنيه للشراء

50.95 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي:

50.86 جنيه للشراء

50.96 جنيه للبيع

بنك قناة السويس:

50.88 جنيه للشراء

50.98 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي:

50.88 جنيه للشراء

50.98 جنيه للبيع

المصرف المتحد:

50.85 جنيه للشراء

50.95 جنيه للبيع

كما يتبين من الأسعار المذكورة، فإن هناك استقرارًا نسبيًا في سعر الدولار بين البنوك، مما يعكس حالة الاستقرار في سوق العملات المحلية في مصر.