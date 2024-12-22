سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا بعد عودة البنوك للعمل.
وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار في البنوك المصرية المختلفة:
- سعر الدولار في البنك المركزي المصري:
- 50.86 جنيه للشراء
- 50.96 جنيه للبيع
أسعار الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلي:
- 50.85 جنيه للشراء
- 50.95 جنيه للبيع
بنك مصر:
- 50.85 جنيه للشراء
- 50.95 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية:
- 50.86 جنيه للشراء
- 50.96 جنيه للبيع
بنك القاهرة:
- 50.85 جنيه للشراء
- 50.95 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي:
- 50.86 جنيه للشراء
- 50.96 جنيه للبيع
بنك قناة السويس:
- 50.88 جنيه للشراء
- 50.98 جنيه للبيع
مصرف أبوظبي الإسلامي:
- 50.88 جنيه للشراء
- 50.98 جنيه للبيع
المصرف المتحد:
- 50.85 جنيه للشراء
- 50.95 جنيه للبيع
كما يتبين من الأسعار المذكورة، فإن هناك استقرارًا نسبيًا في سعر الدولار بين البنوك، مما يعكس حالة الاستقرار في سوق العملات المحلية في مصر.