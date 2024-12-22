رئيس شركة مياه الشرب بسوهاج يتفقد محطات الصرف الصحى بأخميم

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جانب من التفقد
جانب من التفقد

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب لمحطة مياه نيدة السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية 68 ألف متر مكعب لكل يوم ومحطة مياه الأحايوة شرق التى تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكلثانية ومحطة مياه الأحايوة النقالى التى تبلغ طاقتها التصميمية 2400 متر مكعب لكل يوم ومحطة مياه الظهير الصحراوى التى تبلغ طاقتها التصميمية 2400 متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع صرف صحى الرى رقم 2 التى تبلغ طاقتها التصميمية 400 لتر لكل ثانية.

جاءت الجولة للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه ومطابقة السيب النهائى لمياه الصرف الصحى، بالاضافة إلى جاهزية العاملين للتعامل مع أى تسريب لغاز الكلور وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات وضمان تشغيل كافة المعدات بالمحطة وخاصة مولد الديزل للتعامل الفورى مع أى طوارئ.

رافق رئيس مياه سوهاج خلال تلك الجولة المهندس رمضان شعبان نائب رئيس مجلس الادارة لشئون التشغيل والصيانة والمهندس علاء عبد المقصود رئيس منطقة وسط لمياه الشرب والمهندس فكرى حماد رئيس منطقة وسط للصرف الصحى والمهندس سامح أحمد رئيس فرع مياه اخميم والمهندس محمد عبد المنعم رئيس فرع صرف صحى أخميم.

سوهاج محافظة سوهاج مياه سوهاج رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أخميم

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