"أبوقرقاص" تعلن موعد بدء توريد محصول القصب بالمنيا

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، (مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة)، عن بدء استقبال محصول القصب لموسم 2024/2025 اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.

وأوضحت الشركة أن أول تخصيص لشحن المحصول سيبدأ من كافة المناطق الزراعية والهيئات باستخدام جميع وسائل النقل المتاحة، بما يشمل السكة الحديد، اللواري، والجرارات الزراعية.

وتهيب الشركة بالسادة الزراع والهيئات الزراعية المتعاقدين معها سرعة التوجه إلى السادة مهندسي المناطق لتحديد العربات اللازمة لشحن محصول القصب، لضمان تنظيم عملية التوريد وفق الجدول الزمني المحدد.

وأعربت الشركة عن حرصها على التعاون مع المزارعين لضمان نجاح موسم التوريد وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج.