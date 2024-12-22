محافظ الدقهلية يتفقد مدينة جمصه: مراعاة ظروف كبار السن في تلقي الخدمة بالمركز التكنولوجي

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محافظ الدقهلية خلال
محافظ الدقهلية خلال جولته بجمصة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم مدينة جمصه ومنطقة الشيخ زايد و15 مايو والتقى عدد من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي بجمصه.

وأكد على مدير المركز مراعاة ظروف كبار السن في تقديم وتلقي الخدمة والاسراع في تلبية الطلبات المقدمة وأن يخصص شباك لهم،وخلال تفقده شوارع مدينة جمصه كلف رئيس المدينة برفع مستوى النظافة واعادة توزيع العمال والمعدات لضمان مستوى لائق من النظافة في كل المناطق والشوارع بالمدينة،مشددا على أهمية المتابعة اليومية لحالة النظافة والاشغالات على مدار الساعة.

كما تفقد محافظ الدقهلية منطقة الشيخ زايد و15 مايو،ووجه لمدير إدارة المواقف بمتابعة خطوط سير سيارات السرفيس فيها  وإعادة تنظيم الموقف بما لا يضر أصحاب السيارات ويخدم المواطنين في سرعة التنقل،وكلف رئيس مدينة جمصه بتكثيف الإنارة بمنطقة الشيخ زايد وزيادة عدد الكشافات مؤكدا أنه يسعى بكل جهد لتوفير مختلف الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

كذلك تفقد محافظ الدقهلية أعمال تشغيل مخبز الشيخ زايد بطاقة إنتاجية 10 آلاف رغيف يوميا،وكلف وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع رئيس المدينة بسرعة الانتهاء من إجراءات الترخيص وبدء التشغيل فورا،مؤكدا أنه لا مبرر لأي تأخير في تنفيذ مشروعات خدمية للمواطنين،كما شدد على سرعة الانتهاء من تطوير بوابات مداخل مصيف جمصه.

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