البابا تواضروس يستقبل مسؤولي مستشفى الناس

أقباط وكنائس
البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم في المقر البابوي بالقاهرة وفدًا من مسؤولي مستشفي "الناس"، تكون من حاتم الملا المدير التنفيذي للمستشفى، والدكتور محمد دنيا المدير الطبي لها، ومعهما مسؤولو قطاع التسويق بالمستشفى.

تعرف قداسة البابا، من ضيوفه خلال اللقاء، على المستشفى والخدمات الطبية والمساعدات المتنوعة التي تقدمها للمرضى في التخصصات المختلفة.

كما دعا مسؤولو المستشفى قداسة البابا لزيارة مستشفى الناس للاطلاع على آخر المستجدات والتطورات بها، ومباركة عملها الخدمي والمجتمعي.

البابا تواضروس مستشفى الناس المقر الباباوى

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