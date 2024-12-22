هنريكس يغيب عن لايبزيغ عدة أشهر بسبب وتر العرقوب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال نادي لايبزيغ الألماني، إن لاعبه بنجامين هنريكس سيغيب عن الملاعب لعدة أشهر، بعد تعرضه لتمزق في وتر العرقوب بقدمه اليمنى خلال الخسارة 5-1 أمام بايرن ميونخ يوم الجمعة.

هنريكس يغيب عن لايبزيغ عدة أشهر بسبب وتر العرقوب
 

وذكر لايبزيغ عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن مدافع الفريق خضع لفحوصات طبية يوم السبت لتأكيد التشخيص.

txt

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × شباب بلوزداد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال إفريقيا 2024

txt

شاهد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇪🇬 و🇩🇿 شباب بلوزداد | دوري أبطال إفريقيا 2024

وقال النادي: "عُدْ أقوى يا بيني!".

وسيستضيف لايبزيغ صاحب المركز الرابع فريق فيردر بريمن بعد العطلة الشتوية في 12 يناير (كانون الثاني).
 

مواد متعلقة

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × شباب بلوزداد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال إفريقيا 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد مباشر دون تقطيع | دوري أبطال إفريقيا 2024

الأكثر قراءة

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة العراق واليمن اليوم في خليجي 26

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق واليمن اليوم دون تقطيع بث مباشر - خليجي 26

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر العراق اليوم.. مشاهدة العراق × اليمن بث مباشر دون "تشفير" | خليجي 26

يلا شوت العراق LIVE.. مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر جودة عالية اليوم في خليجي 26

شاهد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇪🇬 و🇩🇿 شباب بلوزداد | دوري أبطال إفريقيا 2024