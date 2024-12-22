قال نادي لايبزيغ الألماني، إن لاعبه بنجامين هنريكس سيغيب عن الملاعب لعدة أشهر، بعد تعرضه لتمزق في وتر العرقوب بقدمه اليمنى خلال الخسارة 5-1 أمام بايرن ميونخ يوم الجمعة.

هنريكس يغيب عن لايبزيغ عدة أشهر بسبب وتر العرقوب



وذكر لايبزيغ عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن مدافع الفريق خضع لفحوصات طبية يوم السبت لتأكيد التشخيص.

وقال النادي: "عُدْ أقوى يا بيني!".

وسيستضيف لايبزيغ صاحب المركز الرابع فريق فيردر بريمن بعد العطلة الشتوية في 12 يناير (كانون الثاني).

