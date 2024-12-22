خلال جولته بأجا.. وكيل تعليم الدقهلية يؤكد على ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم

توجه اليوم الدكتور أشرف العربي مدير المديرية لمتابعة إدارة أجا التعليمية تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

و قام مدير المديرية خلال الزيارة بتفقد عدد من المدارس:

مدرسة الأمل الابتدائية بمنشأة الأخوة

مدرسة مجمع برج النور الحمص الاعدادي بنين

مدرسة برج النور الحمص الثانوية المشتركة

و اطلع مدير المديرية علي نسب حضور وغياب الطلاب وأكد على ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم ووجه بعض الأسئلة للطلاب في مادتي اللغة العربية والرياضيات للاطلاع علي مستوى تحصيلهم واستيعابهم للمناهج كما اطلع علي دفاتر المكتب والكثافات داخل الفصول ووجه إلى الاهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقييمات والواجبات المنزلية.