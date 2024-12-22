خلال جولته بأجا.. وكيل تعليم الدقهلية يؤكد على ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم

محافظات
وكيل تعليم الدقهلية
وكيل تعليم الدقهلية جلال جولته بأجا

 توجه اليوم الدكتور أشرف العربي مدير المديرية لمتابعة إدارة أجا التعليمية تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

 و قام مدير المديرية خلال الزيارة بتفقد عدد من  المدارس:

مدرسة الأمل الابتدائية بمنشأة الأخوة
مدرسة مجمع برج النور الحمص الاعدادي بنين
مدرسة برج النور الحمص الثانوية المشتركة

و اطلع مدير المديرية علي نسب حضور وغياب الطلاب وأكد على ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم ووجه بعض الأسئلة للطلاب في مادتي اللغة العربية والرياضيات للاطلاع علي مستوى تحصيلهم واستيعابهم للمناهج كما اطلع علي دفاتر المكتب والكثافات داخل الفصول ووجه إلى الاهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقييمات والواجبات المنزلية.

التربية والتعليم و التعليم الفني الدكتور أشرف العربي التعليمية اشرف العربي التعليم الفني اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق الواجبات المنزلية تعليم الدقهلية تربية والتعليم حمد عبد اللطيف طارق مرزوق محافظ الدقهلية غياب الطلاب محافظ الدقهلية محمد عبد اللطيف منشأة الاخوة وكيل تعليم الدقهلية

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية يتفقد مدينة جمصه: مراعاة ظروف كبار السن في تلقي الخدمة بالمركز التكنولوجي

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الأحد 22-12-2024 في محافظة الدقهلية

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الأحد 22-12-2024 في محافظة الدقهلية

أسعار السمك اليوم الأحد 22-12-2024 في الدقهلية

أسعار التوابل اليوم الأحد 22-12 -2024 في محافظة الدقهلية

أسعار البقوليات اليوم الأحد 22-12 -2024 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية

أسعار الخضروات اليوم الأحد 22-12-2024 في الدقهلية

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 22-12-2024 في الدقهلية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة العراق واليمن اليوم في خليجي 26

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق واليمن اليوم دون تقطيع بث مباشر - خليجي 26

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر العراق اليوم.. مشاهدة العراق × اليمن بث مباشر دون "تشفير" | خليجي 26

يلا شوت العراق LIVE.. مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر جودة عالية اليوم في خليجي 26

شاهد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇪🇬 و🇩🇿 شباب بلوزداد | دوري أبطال إفريقيا 2024