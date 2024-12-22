معلق مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة توتنهام وليفربول، مساء اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب توتنهام هوتسبيرز.

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القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وليفربول

ويمكنكم مشاهدة مباراة توتنهام وليفربول عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا « قناة beIN Sports HD 1، باعتبارها الوكيل الحصري لإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي.

معلق مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، أعلنت تعيين المعلق المميز حفيظ دراجي، للتعليق على أحداث مباراة توتنهام وليفربول.

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