معلق مباراة تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
تشيلسي
تشيلسي

تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، مع نظيره إيفرتون، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة تشيلسي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وستنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد إيفرتون، عصر اليوم الأحد 22 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب غوديسون بارك.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد إيفرتون

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، تخصيص قناة beIN Sports 2HD، من أجل إذاعة مباراة تشيلسي ضد إيفرتون على الهواء مباشرة.

وسيتولى المعلق التونسي المميز عصام الشوالي؛ مهمة التعليق على أحداث مباراة تشيلسي ضد إيفرتون، وذلك عبر قناة beIN Sports 2.

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