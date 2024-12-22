من هو معلق مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا؟

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى استاد القاهرة الدولي، الذي سيشهد مواجهة مرتقبة تجمع بين الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025.

القنوات الناقلة والمعلق الرياضي

أعلنت شبكة قنوات beIN Sports، الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال إفريقيا، عن إذاعة المباراة عبر قناة beIN Sports HD 6. وسيكون التعليق الصوتي بصوت المعلق الرياضي المتميز محمد بركات، الذي سيضفي أجواء حماسية على اللقاء.

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جدول ترتيب المجموعة قبل الجولة الثالثة

1. أورلاندو سيتي: 5 نقاط.

2. الأهلي: 4 نقاط.

3. شباب بلوزداد: 3 نقاط.

4. ستاد أبيدجان: نقطة واحدة.

يدخل الأهلي اللقاء بهدف تحقيق الفوز لتصدر المجموعة، فيما يسعى شباب بلوزداد لتعويض خسارته السابقة ومواصلة المنافسة على بطاقة التأهل.

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