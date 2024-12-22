يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية مواجهة حاسمة تجمع بين النادي الأهلي المصري ونظيره شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

وتعد هذه المباراة فرصة مهمة للفريق الأحمر لتعزيز موقعه في جدول ترتيب المجموعة، خاصة بعد تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية، حيث واجه فريق باتشوكا المكسيكي.

تقام المباراة يوم الأحد المقبل، الموافق 22 ديسمبر 2024، على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيتم بث المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الرسمي لبطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، ما يتيح للجماهير متابعة هذا اللقاء المرتقب على مستوى القارة.

الأهلي يدخل اللقاء وعينه على النقاط الثلاث، في حين يسعى شباب بلوزداد لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة، لتكون المباراة عنوانًا للإثارة والندية بين الفريقين.