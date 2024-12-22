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بث مباشر يلا شوت.. مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

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بث مباشر الأهلي -
بث مباشر الأهلي - شباب بلوزداد الجزائري

بث مباشر، بث مباشر يلا شوت، الأهلي بث مباشر، مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بث مباشر، تنطلق بعد قليل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا 2024، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات. 

ويمكنكم متابعه مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بث مباشر من هنا

بث مباشر، الأهلي بث مباشر، مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بث مباشر، وتقام مباراة الأهلي على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر، بحضور جماهيري، بقيادة الحكم التونسي صادق السالمي. 

بث مباشر الأهلي - شباب بلوزداد الجزائري 

مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال بث مباشر 

وتنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بث مباشر عبر قنوات بي إن سبورت المشفرة 6، بتعليق محمد بركات، كما تنقل عبر قناة أون تايم سبورت الأرضيه بتعليق هيثم هيبه. 

ويمكنكم متابعه مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بث مباشر من هنا

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من مواجهتين. 

فيما ياتي شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مواجهتين. 

ويمكنكم متابعه مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بث مباشر من هنا

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