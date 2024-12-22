"بسبب ماس كهربائى" السيطرة على اشتعال النيران فى سيارة ملاكى بشارع يسرى راغب فى أسيوط

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جانب من الحريق
جانب من الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط مساء اليوم الأحد من السيطرة على حريق اشتعل فى سيارة ملاكى بشارع يسرى راغب بحى غرب أسيوط بسبب ماس كهربائى دون وقوع خسائر بشرية 

 

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة باشتعال النيران فى سيارة ملاكى بشارع يسرى راغب بحى غرب أسيوط 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث قسم اول أسيوط وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية بأسيوط 

 

والفحص تبين اشتعال النيران فى سيارةملاكى  تحمل رقم 1463 ى ن ر بشارع يسرى راغب بسبب ماس كهربائى وتم السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية 

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة 

 

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