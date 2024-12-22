سقوط 3 شرفات بعقار في وسط الإسكندرية دون وقوع إصابات

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الشرفات
الشرفات

 

شهدت منطقة وسط الإسكندرية صباح اليوم حادث سقوط ثلاث شرفات بعقار سكني، دون أن يسفر عن وقوع إصابات أو حالات وفاة، مما أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة.

ووفقًا لمصدر أمني، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط الشرفات بشكل مفاجئ، حيث انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 وكشفت التحريات أن العقار صدر له قرار ترميم منذ فترة طويلة، إلا أن القرار لم يتم تنفيذه حتى الآن، ما قد يكون السبب وراء الحادث.

وأضاف المصدر أن الحادث لم يؤثر على حركة المرور أو يؤدي إلى أي خسائر بشرية، فيما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحديد المسؤولين عن تقاعس تنفيذ قرار الترميم.

وأفاد رئيس حي وسط في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن قوات الحماية المدنية عملت لساعات متواصلة لإزالة الأجزاء المنهارة من العقار، وذلك لضمان عدم تعرض المارة لأي خطر. 

كما أشار إلى أن العقار يُعد من المباني القديمة التي تحتاج إلى ترميم دوري، مشددًا على ضرورة إخلاء السكان من العقار خلال الساعات القادمة، حرصًا على سلامتهم.

وأضاف رئيس الحي لـ "الفجر" أنه سيتم وضع "كردون" أمني حول العقار لتأمين المنطقة، والعمل على الإسراع في تنفيذ قرار الترميم، مؤكدًا أن الجهات المختصة ستتابع حالة العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بالحادث.

 

 

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