محافظ الدقهلية يستقبل وفد المهنئين من الكنيسة بمناسبة العام الميلادي الجديد

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محافظ الدقهلية خلال
محافظ الدقهلية خلال استقبال وفد الكنيسة

 استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وفد المهنئين من الكنيسة بالدقهلية لتقديم التهنئة بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد، حيث ضم الوفد الكنسي كلا من، القمص بيشوي كامل وكيل مطرانية الاقباط بميت غمر، والقمص كيرلس وديع كاهن كنيسة العذراء كفر داود، وحضر اللقاء الدكتور ايهاب منصور معاون محافظ الدقهلية ومحمد الطويل مدير عام العلاقات العامة والمراسم والاعلام والعلاقات الداخلية، وقدم وفد الكنيسة التهنئة لمحافظ الدقهلية بمناسبة العام الميلادي الجديد، كما هنأ محافظ الدقهلية وفد الكنيسة والاخوة الاقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.  
 

و قدم "مرزوق" الشكر والتقدير للأخوة الاقباط لهذه اللفته الطيبة بتهنئتهم الرقيقة مشيرا ان الدقهلية محافظة عريقه انجبت لمصر العديد من الأعلام في شتي المجالات الدينية والفنية والأدبية واضاف محافظ الدقهلية ان مصر دائما وابدا مسلمين ومسيحيين أرض المحبة والسلام للجميع منذ فجر التاريخ،

 واشار "مرزوق" ان مصر ستظل خالدة شامخة أمد الدهر بأبنائها الأوفياء حين شيدت حضارتها التي مازالت خالدة حتى اليوم وستظل خالدة على مر العصور حيث إن المصريين دائما يضربون للعالم اروع الأمثلة في الانتماء للوطن.. 
ومن جهتهم أعرب أعضاء وفد الكنيسه بالدقهلية عن امتنانهم وشكرهم وتقديرهم لمحافظ الدقهلية علي حفاوة اللقاء متمنين لسيادته المزيد من التوفيق والنجاح في قيادة المحافظة وتحقيق الآمال والتطلعات للمواطنين بالدقهلية.

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