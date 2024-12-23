انطلاق فعاليات مؤتمر كريتيفا السنوي لدعم الابتكار وريادة الأعمال بمحافظة قنا

شهد اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، انطلاق فعاليات مؤتمر كريتيفا السنوي، الذي يُعد منصة فريدة تهدف إلى تعزيز التواصل والتشبيك بين مؤسسات المجتمع.

حضر المؤتمر أحمد عجمي، مدير مشروع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وإيمان نصر، مدير برنامج كريتيفا، ورانيا علوان، مدير مشروع كريتيفا، ومحمد هاني، مدير مشروع كريتيفا، والمهندس أحمد صلاح، مدير فرع كريتيفا قنا.

بدأت فعاليات المؤتمر بعرض لأهم أعمال ومخرجات "كريتيفا" وشركائها خلال العام، إضافة إلى استعراض نماذج ناجحة من برامج مركز إبداع مصر الرقمية بمحافظتي قنا والوادي الجديد. كما تضمن المؤتمر كلمة لمركز دندرة الثقافي، الشريك المجتمعي لشركة دندرة الإبداع.

تم خلال المؤتمر استعراض الخدمات التي يقدمها مركز كريتيفا، والتي تشمل تنظيم معسكرات وورش عمل متخصصة في الابتكار وريادة الأعمال، وخدمات الاحتضان ومسرعات الأعمال، وورش عمل في مجال الإبداع التكنولوجي، فضلًا عن خدمات التطوير الوظيفي والإعداد المهني، بهدف بناء قدرات رواد الأعمال وتحسين أداء الشركات الناشئة المحلية.

شارك عدد من الطلاب ورواد الأعمال الحاضرين تجاربهم الناجحة داخل مركز كريتيفا، مشيرين إلى مدى استفادتهم العلمية والعملية، فضلًا عن الدعم المادي الذي تلقوه. كما استعرضت بعض الشركات الناشئة المشاركة في المركز، مثل شركة "نوارة" العلاجية، منتجاتها التي تُعد نموذجًا لنجاح هذه المبادرات.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أهمية مركز كريتيفا باعتباره نموذجًا لتحقيق طفرة في سوق العمل ومجال التوظيف الذاتي، موضحًا أن المركز يُكمل دور المؤسسات التعليمية ويساهم في حل العديد من مشكلات التوظيف، محققًا عوائد مادية ملموسة.

وعلى هامش المؤتمر، تم تكريم عدد من الشخصيات تقديرًا لدورهم البارز، وهم الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وأحمد عجمي، مدير مشروع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، والمهندس أحمد صلاح، مدير فرع مركز كريتيفا بقنا.

يذكر أن مؤتمر كريتيفا السنوي حدثًا بارزًا يعكس التزام مؤسسات المجتمع بتنمية الإبداع وريادة الأعمال، ويؤكد على دور الشراكات المجتمعية في دعم التنمية المحلية والابتكار.