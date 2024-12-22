أحمد الفيشاوي يخطف الأنظار في تدريبات الملاكمة

الفجر الفني
أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي


نشر الفنان أحمد الفيشاوي مجموعة صور على حسابه الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يمارس تدريبات الملاكمة في مدينة دهب السياحية. 

وعلق على الصور قائلًا: «بيج فيش»، مما أثار إعجاب متابعيه الذين تفاعلوا بشكل واسع مع المنشور من خلال التعليقات والإعجابات.

"سفاح التجمع".. عمل درامي جديد
 

في تطور فني جديد، أعلن المنتج أيمن يوسف عن تعاقد أحمد الفيشاوي لبطولة مسلسل "سفاح التجمع"، الذي يجسد فيه شخصية كريم سليم، المعروفة إعلاميًا بـ "سفاح التجمع". وشاركت الصفحة الرسمية لشركة الإنتاج الخبر عبر موقع "فيسبوك"، معلقة: «سفاح التجمع.. النجم أحمد الفيشاوي.. قريبًا».

ترقب عرض فيلم "ورد ريحان"
 

ينتظر أحمد الفيشاوي طرح فيلمه الجديد "ورد ريحان" في دور العرض السينمائي قريبًا، حيث يشاركه البطولة الفنانة رانيا يوسف. الفيلم من تأليف نورا أحمد ومحمد نبيل، سيناريو وحوار محمد أشرف، وإخراج محمد نبيل، بموسيقى تصويرية محمود شابوري.

نجاح فيلم "بنقدر ظروفك"
 

من بين أحدث أعمال أحمد الفيشاوي، فيلم "بنقدر ظروفك"، الذي قدمه مع نسرين طافش ومي سليم. تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي، مسلطًا الضوء على قضايا اجتماعية مثل غلاء الأسعار والاحتكار، من خلال قصة سكان حارة فقيرة يعانون من تحديات الحياة اليومية.

ظهور مثير للجدل بمهرجان القاهرة السينمائي
 

أثار أحمد الفيشاوي حالة من الجدل بعد ظهوره مع ابنة خاله الفنانة الشابة سمية الألفي على السجادة الحمراء خلال عرض فيلم "في الكاميرا" بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

ظهر وهو يقبل رأسها أمام الكاميرات، مما أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما.

الفيشاوي يحسم الجدل
 

بعد أيام من التكهنات، نشر الفيشاوي صورًا له مع سمية الألفي وزوجها عبر "إنستجرام"، مؤكدًا أنها متزوجة. وعلق قائلًا: «كانت ليلة رائعة مع سمية الألفي وجوزها»، ليضع حدًا للشائعات.

أعمال متنوعة وشخصية مثيرة للاهتمام

يواصل أحمد الفيشاوي الجمع بين الأعمال الفنية المثيرة والظهور الشخصي الجريء، مما يجعل حياته المهنية والشخصية محور اهتمام جمهوره والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد الفيشاوي العرض السينمائي الفنانة رانيا يوسف القاهرة السينمائي بنقدر ظروفك فيلم بنقدر ظروفك فيلم ورد ريحان قضايا اجتماعية مهرجان القاهرة السينمائي مسلسل سفاح التجمع مدينة دهب

مواد متعلقة

بعد جدل ارتباطها بـ الفيشاوي.. سمية الألفي تؤدي العمرة مع زوجها
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق واليمن اليوم دون تقطيع بث مباشر - خليجي 26

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة العراق واليمن اليوم في خليجي 26

شاهد بالبث المباشر العراق اليوم.. مشاهدة العراق × اليمن بث مباشر دون "تشفير" | خليجي 26

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

الآن.. شاهد مباراة العراق واليمن بث مباشر مجانا.. مباراة العراق واليمن | خليجي 26

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة العراق × اليمن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | خليجي 26

يلا شوت العراق LIVE.. مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر جودة عالية اليوم في خليجي 26

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × شباب بلوزداد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال إفريقيا 2024