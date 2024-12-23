"فرض أتاوة على السائقين".. ملابسات فيديو تضرر مالكي السيارات من "سياس" بالتجمع

حوادث
فيسبوك
فيسبوك


نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر مالكي بعض السيارات من سياس أمام عدد من المولات التجارية بالقاهرة.

البداية عندما تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر مالكى بعض السيارات من سياس أمام عدد من المولات التجارية لرغبتهم فى الحصول على مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالإنتظار بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص).. لقيامهم بإستغلال الشوارع المحيطة بعدد من المولات التجارية للتحصل من المواطنين على مبالغ مالية دون وجه حق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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