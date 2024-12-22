تعليمات خاصة من جروس لـ ميشالاك وأحمد محمود

الفجر الرياضي
جروس
جروس

منح السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليمات خاصة لكل من البولندي كونراد ميشالاك وأحمد محمود ثنائي الأبيض خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.

تعليمات خاصة من جروس لـ ميشالاك وأحمد محمود


وعقد المدير الفني جلسة مع الثنائي خلال مران اليوم، وتحدث معهما بشأن الأدوار المطلوبة منهما في الملعب ومنحهما بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في التقسيمة.

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ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز

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