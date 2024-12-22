روما يضرب بارما بخماسية نظيفة في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
روما
روما

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت الفريقين روما ضد بارما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري الإيطالي.

روما يضرب بارما بخماسية نظيفة في الدوري الإيطالي 

وانطلقت المباراة في تمام الواحدة والنصف اليوم الأحد الموافق 22 من الشهر الجاري.

وبدأ الفريق بمستوى متقارب واستحوذ كلا الفريقين على الكرة بشكل كبير، ولم يمر الوقت طويلًا إلا أن احتسب الحكم ضربة جزاء لروما في الدقيقة التاسعة، وأحرز باولو ديبالا، واستمر لاعبي روما مسيطرين على اللقاء بشكل جيد.

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واستطاع روما تعزيز النتيجة لصالحه بهدف أحرزه اليكسيس ساليما يكيرش، في الدقيقة الثالثة عشر من عمر الشوط الأول،وحاول لاعبي فريق بارما تقليص الفارق إلا أن كل المحاولات لم تنجح. لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0-2 لروما.

وانطلق الشوط الثاني وسيطر لاعبي فريق روما على اللقاء بشكل كبير وجاء الهدف الثالث في بداية اللقاء أحرز باولو ديبالا في الدقيقة 51، وبهذا يفرض فريق روما سيطرته على اللقاء بشكل واضح.


وفي الدقيقة 74 أحرز لياندرو باريديس الهدف الخامس عن طريق ضربة جزاء ناجحة بعدما جاء الهدف الرابع اختفي مستوى فريق بارما تمامًا، وتم تعزيز النتيجة وجاء الهدف الخامس عن طريق ارتيم دوفبيك، في الدقيقة 83.

لينتهي اللقاء بفوز روما بنتيجة 0-5 لصالح روما، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد روما ل 19 نقطة ليتواجد في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد بارما عند النقطة 15 ويتواجد في المركز الخامس عشر.

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