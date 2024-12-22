عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إشبيلية في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريلين تشواميني، أنطونيو روديجر، إدواردو كامافينجا.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس، جود بيلينجهام.

الهجوم: كيليان مبابي، رودريجو جوس، براهيم دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

تُنقل مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.

