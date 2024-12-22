كشف روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد عن تشكيل الشياطين الحمر لمواجهة بورنموث بعد قليل وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر في بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

تشكيل مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة بينما يحتل بورنموث المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

من المقرر أن يخوض مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دالوت، مارتينيز، ماجواير، مزراوي.

خط الوسط: مالاسيا، ماينو، أوجارتي.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، ديالو، زيركزي.