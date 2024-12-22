تشكيل مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

كشف روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد عن تشكيل الشياطين الحمر لمواجهة بورنموث بعد قليل وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر في بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

تشكيل مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي 

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة بينما يحتل بورنموث المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

بدر حامد: فتوح سيكون نجم مصر.. ومجلس الزمالك يعمل "ليل ونهار"

عاجل.. الزمالك يتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب الأخطاء التحكيمية

من المقرر أن يخوض مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أونانا
خط الدفاع: دالوت، مارتينيز، ماجواير، مزراوي.
خط الوسط: مالاسيا، ماينو، أوجارتي.
خط الهجوم: برونو فيرنانديز، ديالو، زيركزي.

مواد متعلقة

الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

الزمالك يتقدم بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم بعد التجاوزات والأخطاء التحكيمية في المباريات الأخيرة

الأكثر قراءة

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق واليمن اليوم دون تقطيع بث مباشر - خليجي 26

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة العراق واليمن اليوم في خليجي 26

شاهد بالبث المباشر العراق اليوم.. مشاهدة العراق × اليمن بث مباشر دون "تشفير" | خليجي 26

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

الآن.. شاهد مباراة العراق واليمن بث مباشر مجانا.. مباراة العراق واليمن | خليجي 26

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة العراق × اليمن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | خليجي 26

يلا شوت العراق LIVE.. مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر جودة عالية اليوم في خليجي 26

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × شباب بلوزداد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال إفريقيا 2024