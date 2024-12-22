نجم مانشستر سيتي يكشف مشكلة الفريق.. هذا هو خطأ الجميع

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

تحدث نجم فريق مانشستر سيتي إلى الإعلام عقب نهاية المواجهة بينهم وبين أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، عن المشاكل التي يعاني منها المجموعة وجعلت النتائج متذبذبة.

خسر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة كانت ضعيفة من السيتيزنز.

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تراجع ترتيب مانشستر سيتي إلى المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وابتعد عن المتصدر ليفربول بفارق إحدى عشرة نقطة والوصيف تشيلسي بفارق تسع نقاط.

نجم مانشستر سيتي يكشف مشكلة الفريق 

‏قال ريكو لويس  بشكل صريح:

هناك قادة في غرفة تبديل الملابس في مانشستر سيتي يتمتعون بقدرات قيادية طبيعية فعندما يتحدثون ؟ الجميع يستمع والجميع يتفق

لكن الأمر لا يعتمد على ما يُقال في غرفة الملابس بل على التأثير في الملعب وما نقوم به على أرضية الملعب وهذا ما يجب حله

لا أحد يدخل الملعب ويقول " لن أفعل ذلك " أو " لا أريد الفوز " 
الوضع صعب حاليا.. لكن علينا أن نبقى متحدين
 

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