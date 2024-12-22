شبانة: معلول في المونديال.. وإدارة الأهلي تطالب كولر بتجهيز أشرف داري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

كشف الإعلامي محمد شبانة أن هناك اتجاه داخل النادي الأهلي لاستمرار التونسي علي معلول نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مع الفريق خلال الموسم المقبل.

شبانة: معلول في المونديال.. وإدارة الأهلي تطالب كولر بتجهيز أشرف داري


وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن هناك حالة من عدم الرضا داخل عن الأداء الذي يقدمه المغربي يحيى عطية الله مع الفريق حتى الآن".


وتابع: "سيتم منح الفرصة لعلي معلول خلال الفترة المقبلة بعد قيده في شهر يناير على أن يستمر مع الفريق خلال مونديال الأندية ودراسة إمكانية استمراره حتى نهاية الموسم المقبل".

وأردف شبانة، أنه بالنسبة كبيرة لن يتم تفعيل بند شراء يحيى عطية الله في حال إستمرار معلول الموسم المقبل.


وواصل: " إدارة الكرة بالنادي الأهلي قد طلبت من مارسيل كولر ضرورة اشراك المدافع المغربي أشرف داري خلال الفترة المقبلة لحسم بقاءه من عدمه مع الفريق".


واختتم: " الإدارة ترغب في اتخاذ القرار النهائي بناء على رؤية فنية لمستواه داخل الملعب ومدى استمراره في اللعب دون إصابة في ظل غيابه منذ بداية الموسم بسببها".
 

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