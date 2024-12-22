لإعطاء التعليمات.. جلسة تجمع جروس بلاعبي الزمالك قبل لقاء طلائع الجيش

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.

لإعطاء التعليمات.. جلسة تجمع جروس بلاعبي الزمالك قبل لقاء طلائع الجيش


وأكد جروس على ضرورة التركيز في التدريبات وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز، وأوضح أن الجماهير تنتظر من اللاعبين العودة لمسيرة الانتصارات في مباراة طلائع الجيش المقبلة.

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وأضاف المدير الفني أنه يثق في قدرات اللاعبين على حصد الثلاث نقاط في لقاء طلائع الجيش، بالرغم من الغيابات التي يعاني منها الفريق.


وحرص جروس على منح العديد من التعليمات الفنية للاعبين قبل انطلاق المران لتنفيذها في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.


ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.
 

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