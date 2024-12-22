شيخ الأزهر يفتتح معهد محمد عطيتو الابتدائي للغات بالأقصر.. صور

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جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح صباح اليوم الأحد، الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، معهد محمد عطيتو الابتدائى للغات بالأقصر.

شارك فعاليات الحضور قيادات الأزهر الشريف وأ.د، محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، الدكتور، اسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، والسيد صاحب الفضيلة الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، الشيخ تاج الدين أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، عبير محمد محمود، مدير التعليم النموذجي في الأقصر، ولفيف من قيادات منطقة الأقصر الأزهرية، وضيف شرف الحفل السيدة ايمان حسن يسين نجيدة، المتبرعة بإنشاء المعهد، والوفد المرافق لها.

وأجرى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، جولة تفقدية للمعهد عقب افتتاحه، وسط أجواء من الفرحة والبهجة التي ارتسمت على وجوه الأطفال والطلاب، كما شهد عروضا مسرحية ضمن برنامج حفل الافتتاح.

وفي هذا الصدد أكد الشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أنه جرى تسليم معهد محمد عطيتو النموذجي لغات قبل أسابيع مضت بمتابعة أحمد عبادي احمد الوكيل الثقافي للمنطقة، والمهندس أحمد بغدادي بدري مدير الإدارة الهندسية، وعبير محمد محمود مدير التعليم النموذجي، فهو عبارة عن تبرع من السيدة إيمان حسن يس نجيده.


وأشار إلى أن المعهد يتكون من 4 طوابق تشمل 43 فصل دراسي فضلا عن حجرة شيخ معهد، حجرة مدرسين ومدرسات، حجرة وحدة صحية، غرفة تغذية، مخزن، بوفيه، غرفة مشتريات، عدد 12حجرة إدارة، معمل لغات، عدد 3 معامل وتحضير للكيمياء والاحياء والطبيعة، حجرة مكتبة، عدد 2حجرة حاسب إلى، عدد 6 دورات مياه لكل مرحلة، دورة مياه مدرسين ومدرسات، وذلك على مساحة 1078 متر.

 

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محافظة الأقصر الاقصر المعاهد الأزهرية جولة تفقدية منطقة الأقصر الأزهرية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر افتتاح معهد محمد عطيتو

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