رافينيا: اتحمل خسارة برشلونة أمام اتلتيكو مدريد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحمل البرازيلي رافينيا،  نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني الخسارة التي تعرض لها فريقه مساء أمس السبت في مشوار الدوري الإسباني.

رافينيا: اتحمل خسارة برشلونة أمام اتلتيكو مدريد

والتقى الفريق الكتالوني مع نظيره فريق أتلتيكو مدريد في مباراة هامة ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة عشر.

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وتعرض برشلونة لهزيمة قاتلة أمام ضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف وحيد ليخسر الثلاث النقاط ويتراجع في صراع صدارة الدوري.

وخرج رافينيا عقب المباراة معاتبًا ذاته على هذه الخسارة ومحملها السبب.

وقال جوهرة برشلونة: "قبل التعادل أهدرت هدفا محققا وفي هدفهم الأخير أضعت كرة لا تغتفر، أتحمل المسؤولية “.
 

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