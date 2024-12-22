الشباب والرياضة توافق على تطوير 'معصرة نعسان' باهناسيا

وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الطلب المقدم من اللواء سامى توفيق عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر اهناسيا بمحافظة بنى سويف على تطوير ملعب مركز شباب معصرة نعسان وذلك لخدمة شباب القرية والقري التابعة.

' توفيق ' يحصل على موافقة الشباب والرياضة لتطوير ' معصرة نعسان '

وأعرب التائب البرلمانى عن شكره لوزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عساف مدير المنشآت الرياضية بالوزارة على سرعة الاستجابة فى اقل من شهر بعد تقدمه بالطلب والموافقة على تعلية ارض ملعب مركز شباب معصرة نعسان والبدء فى التطوير لتغيير النجيلة والكهرباء والسور وتكليف إحدى الشركات لعملية للتطوير والتى حضرت اليوم لمعاينة الملعب واستلام الموقع للبدء فى التنفيذ فى حضور مسئولى مركز الشباب.

فيما أكد ' سامى توفيق ' على تقدمه بعدة طلبات أخرى والمتعلقة باحتياجات مراكز الشباب بدائرة مركز اهناسيا والتى وعد وزير الشباب والرياضة بتنفيذها واهمها دعم اثاث مكتبى لمركز شباب ننا ومركز شباب منهرو وإحلال وتطوير ملعب مركز شباب منشأة عبد الصمد واحلال وتطوير ملعب مركز شباب عزبة رمزى وإحلال وتطوير ملعب مركز شباب قاى واحلال وتطوير ملعب مركز شباب طما فيوم ودعم اثاث مكتبى لمركز شباب عزبة ابراهيم نجيب وتقديم دعم مالى لمركز شباب مدينة اهناسيا.