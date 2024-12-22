موعد ورابط نتيجة كلية الشرطة 2025

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كلية الشرطة
كلية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025 تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الفترة الحالية بالتزامن مع اقتراب إعلان تلك النتيجة.

 

نتيجة كلية الشرطة 2025

وتساءل الشارع المصري عن نتيجة كلية الشرطة 2025 وذلك لمعرفة الموعد المحدد لإعلان تلك النتيجة وكذلك الرابط الذي يمكن من خلاله الحصول على النتيجة.

 

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

وعن موعد نتيجة كلية الشرطة 2025، فكشف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن إعلان نتيجة كلية الشرطة سيكون في النصف الأول من يناير 2025، عقب الانتهاء من كافة الاختبارات المحددة.

 

رابط نتيجة كلية الشرطة 2025

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة 2025 بعد انتهاء جميع الاختبارات في مؤتمر صحفي، ويمكن للطلاب معرفة نتيجة القبول عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الملف.

وللاستعلام عن نتيجة الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة لعام 2025 فور الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بإتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني من (هنا).
  • القيام بالضغط على تبويب خدمات أكاديمية الشرطة.
  • كتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم.
  • كتابة رقم الملف.
  • الضغط على مربع "استعلام".
  • تظهر نتيجة كلية الشرطة 2025، بعد إتمام الخطوات السابقة، سواء كانت بالقبول أو الرفض.

 

شروط الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2024

  • يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية المصرية.
  • يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
  • لا يجوز أن يكون المتقدم قد صدر ضده أي حكم جنائي.
  • يجب أن لا تكون هناك عقوبة مقيدة للحريات بحق المتقدم.
  • يجب أن يكون المتقدم لائقًا بدنيًا وصحيًا، وأن يكون طوله لا يقل عن 170 سم.
  • يجب اجتياز كافة اختبارات اللياقة البدنية والكشف الطبي.

 

وتشمل اختبارات القبول عدة مراحل مهمة، ومنها:

  • اختبار القدرات: لا يُسمح بإعادة الاختبار في حالة الرسوب.
  • اختبار المقاس: يُجرى لقياس طول القامة.
  • اختبار القوام: يهدف للتحقق من تناسق الطول مع الوزن.
  • الكشف الطبي: يتم أمام اللجنة الطبية المختصة.
  • الكشف النفسي: يتضمن فحص الحالة النفسية للمتقدم.
  • كشف السمات: تقييم السمات الشخصية.
  • الاختبار الرياضي: يتضمن فحوصات لياقة بدنية.
  • الكشف الطبي المتقدم: يشمل عدة تحاليل طبية مثل:
    موجات صوتية على القلب والبطن.
    رسم مخ كهربائي.
    الكشف العقاقير والمواد المخدرة.
    تحليل السكر التراكمي، والكثير من التحاليل الأخرى.
  • لجنة الاختيار "الهيئة": تشمل اختبار تحريري عبر الحاسب الآلي في دليل المعلومات العامة.
     
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