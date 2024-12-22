شادي محمد يكشف كواليس ما حدث في مباراة الأهلي وبالم هيلز

كشف شادي محمد قائد الأهلي السابق ومدير جهاز الكرة النسائية بالنادي، كواليس ما حدث في مباراة سيدات الأهلي مع بالم هيلز في دوري الكرة النسائية.

شادي محمد: مقدرش أقول للحكمة هبطلك تحكيم وهل أنا سمير عثمان؟

وقال شادي محمد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: لم نجد غرفة لتبديل الملابس في الملعب، وهذا شيء لا يليق ولا نقبله على بنات الأهلي، لكننا حاولنا تجاوز الأمر.

وأضاف شادي محمد: أخذنا حقائبنا للملاعب، وحافظت على اللاعبات، وكان هدفنا الفوز رغم الصعوبات، ولا أعلم ما سبب وما المبرر أن تتوجه الحكمة بالحديث لنا رغم أننا من تضرر من الموقف، وغضبت من أجل الحفاظ على فريقي.

وتابع شادي محمد: السيناريو المنشور غير حقيقي، وأقسم على أني لا يُمكنني التجاوز، وكنا دائما نؤكد على أننا نختار اللاعبات أصحاب الأخلاق، فكيف يكون التجاوز منا كمسئولين؟.

وأكمل مدير جهاز الكرة النسائية بالأهلي: ما حدث في المباراة لم يكن طبيعيًا، وحاولت الحفاظ على اللاعبات، وقولت للحكمة إننا علينا الارتقاء بالمنظومة وأن تكون هناك كرة قدم نسائية لكن ما يحدث لن يجعل هناك تطورا

واختتم شادي محمد: البعض يريد أن يأخذنا لبعض الفرعيات، ولم أقول للحكمة إنني سأجعلها تعتزل التحكيم ومن أنا لأقول لها ذلك هل أنا سمير عثمان؟.