أوقاف الفيوم تطلق الأسبوع الثقافي بـ17 مسجدًا لنشر الخطاب الوسطي

محافظات
بوابة الفجر

أعلنت مديرية أوقاف الفيوم عن انطلاق الأسبوع الثقافي بجميع إدارات المحافظة، والذي سيُقام في 17 مسجدًا بدءًا من اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024 وحتى الأربعاء 25 ديسمبر 2024، عقب صلاة العشاء.

يأتي هذا الحدث تحت رعاية وزير الأوقاف، الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبإشراف مباشر من الدكتور محمود الشيمي، مدير مديرية أوقاف الفيوم.

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وتهدف هذه الفعالية إلى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية من خلال تقديم خطاب ديني متوازن يلبي احتياجات المجتمع ويعزز القيم الدينية السمحة. يُتوقع أن يحظى الأسبوع الثقافي بإقبال واسع من رواد المساجد بالمحافظة، حيث ستتناول اللقاءات موضوعات دينية وثقافية متنوعة تركز على القيم الإنسانية والوطنية.

ويؤكد القائمون على الفعالية أن مثل هذه الأنشطة تأتي ضمن خطة الوزارة لنشر الفكر المستنير، والتأكيد على أهمية دور المساجد في بناء الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

الدكتور أسامة السيد الأزهري الدكتور محمود الشيمي المفاهيم المغلوطة تصحيح المفاهيم المغلوطة مديرية اوقاف الفيوم وزير الأوقاف

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