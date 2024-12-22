شادي محمد لـ إمام عاشور: هناك ملايين ضدك وتحتاج التركيز لتحظى بدعم جمهور الأهلي

الفجر الرياضي
إمام عاشور
إمام عاشور

وجه شادي محمد قائد الأهلي السابق ومدير جهاز الكرة النسائية بالنادي، رسالة قوية لـ إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

رسالة شادي محمد لـ إمام عاشور

وقال شادي محمد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: إمام عاشور من أفضل اللاعبين، وهناك ملايين معه وملايين ضده، وحين تكون جيدا ستحظى بدعم جماهير بشكل كبير.

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وتابع نجم الأهلي السابق: أقول لـ إمام عاشور ركز في الكرة، وقميص الأهلي غالٍ جدا، وأقول لك إن جمهور الأهلي يخاف جدا على ناديه وينتظر منك الكثير وركز في الملعب.

واختتم شادي محمد: أقول لإمام عاشور أنت نجم كبير والمنتخب يحتاجك ولا بد أن تكون مميزا داخل وخارج الملعب، وتركز في الكرة، إذا كنت تريد أن تستمر في مكانة مميزة.

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