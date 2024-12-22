لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة مضيف طيران و6 آخرين في تهريب دولارات للأخوان بالخارج

حوادث
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 


قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل نظر أولي جلسات محاكمة مضيف طيران بإحدى شركات الطيران الشهيرة و6 آخرين تورطوا في تهريب النقد الأجنبي إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، وذلك في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 386 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا.. لجلسة 11 فبراير المقبل لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

وجاء أسماء المتهمين كالاتي:

محمد ابو الفتوح عبد السميع ليله صاحب ومدير شركه ليله للاستثمار العقاري وفتحي حسام ابو الفتوح ليله طالب " هاربين " وعمر عصمت لبيب العشري مهندس معماري بشركه ليله للاستثمار ووائل سعيد عبد الخالق كبير مضيفين جويين باحد شركات الخطوط الجويه واحمد المغاوري علي رمضان كبير اخصائيين جداول بشركه الطيران " محبوسين " ومحمد حمزه احمد مرشد فني بشركه شمال القاهره لتوزيع الكهرباء وخالد عز الدين محمد جاد محامي " هاربين ".

كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة مضيف طيران بإحدى شركات الطيران الشهيرة و6 آخرين تورطوا في تهريب النقد الأجنبي إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 386 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا.

وجهت لهم النيابة العامة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتها في أعمالها وأغراضها المخالفة للقانون، كما وجهت لهم تهمة تمويل الإرهاب وإلحاق الضرر بالأموال ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتقديم رشوة لموظف للإخلال بواجبات وظيفته.

 

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