شادي محمد لـ كهربا: قميص الأهلي كبير وعليك التعب لمصالحة الجمهور

الفجر الرياضي
محمود كهربا
محمود كهربا

تحدث شادي محمد قائد الأهلي السابق ومدير جهاز الكرة النسائية بالنادي، عن أداء محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر خلال المباريات الأخيرة، وإهدار ركلة ترجيح أمام باتشوكا.

رسالة شادي محمد لـ كهربا

وقال شادي محمد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: أقول لكهربا عليك بالشغل ثم الشغل والتعب في التمرين وسيترجم في المباراة، وطبيعي جدا أن تضيع ركلة جزاء أو فرصة، لكن لا يمكن أن تظل متأثرا بذلك.

txt

شادي محمد لـ إمام عاشور: هناك ملايين ضدك وتحتاج التركيز لتحظى بدعم جمهور الأهلي

txt

شادي محمد يكشف كواليس ما حدث في مباراة الأهلي وبالم هيلز

وتابع شادي محمد: قميص الأهلي كبير وعليك أن تكون على قدره وتغير عليه، وتبذل جهدا كبيرا من أجل حجز مكان في التشكيل وتصالح الجماهير.

واختتم شادي محمد تصريحاته: كهربا هو من يجيب على سؤال إمكانية رحيله، وهو من يحدد رحيله، وهو من يكون القادر على الاستمرار وخلق دوافع جديدة، أو إمكانية الرحيل وخوض تحديات جديدة.

كهربا شادي محمد الأهلي اخبار الأهلي رسالة شادي محمد لكهربا

مواد متعلقة

ملخص أهداف مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

برشلونة يخسر من أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بالوقت القاتل

الأكثر قراءة

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العراق واليمن اليوم دون تقطيع بث مباشر - خليجي 26

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة العراق واليمن اليوم في خليجي 26

شاهد بالبث المباشر العراق اليوم.. مشاهدة العراق × اليمن بث مباشر دون "تشفير" | خليجي 26

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

الآن.. شاهد مباراة العراق واليمن بث مباشر مجانا.. مباراة العراق واليمن | خليجي 26

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة العراق × اليمن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | خليجي 26

يلا شوت العراق LIVE.. مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر جودة عالية اليوم في خليجي 26

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × شباب بلوزداد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال إفريقيا 2024