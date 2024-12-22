شادي محمد لـ كهربا: قميص الأهلي كبير وعليك التعب لمصالحة الجمهور

تحدث شادي محمد قائد الأهلي السابق ومدير جهاز الكرة النسائية بالنادي، عن أداء محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر خلال المباريات الأخيرة، وإهدار ركلة ترجيح أمام باتشوكا.

رسالة شادي محمد لـ كهربا

وقال شادي محمد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: أقول لكهربا عليك بالشغل ثم الشغل والتعب في التمرين وسيترجم في المباراة، وطبيعي جدا أن تضيع ركلة جزاء أو فرصة، لكن لا يمكن أن تظل متأثرا بذلك.

وتابع شادي محمد: قميص الأهلي كبير وعليك أن تكون على قدره وتغير عليه، وتبذل جهدا كبيرا من أجل حجز مكان في التشكيل وتصالح الجماهير.

واختتم شادي محمد تصريحاته: كهربا هو من يجيب على سؤال إمكانية رحيله، وهو من يحدد رحيله، وهو من يكون القادر على الاستمرار وخلق دوافع جديدة، أو إمكانية الرحيل وخوض تحديات جديدة.