جامعة الفيوم تدعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية بتسليم أجهزة تعليمية متطورة

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بوابة الفجر

سلم الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، بالتعاون مع محمد أبو طالب، المدير التنفيذي لمؤسسة "ويانا"، جهاز لاب توب متطور لطالبة بكلية الألسن من ذوي الإعاقة البصرية.

وأكد الدكتور عاصم العيسوي أن هذا الجهاز المتقدم، المزود ببرمجيات تعليمية مخصصة، سيساعد الطالبة على متابعة دراستها بفعالية وإنجاز مهامها الأكاديمية بسهولة. 

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية الجامعة لدمج الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع التعليمي وتوفير الأدوات التي تسهم في تحسين تجربتهم الدراسية.

جاءت هذه الخطوة في إطار البروتوكول الموقع بين جامعة الفيوم ومؤسسة "ويانا" الدولية، والذي يهدف إلى دعم وتوعية ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع. وتأتي تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، الذي يؤكد دائمًا على أهمية توفير بيئة تعليمية شاملة تُلبي احتياجات جميع الطلاب.

تُعد هذه المبادرة واحدة من سلسلة جهود الجامعة لتعزيز العدالة التعليمية ودعم طلابها من مختلف الفئات.

 

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