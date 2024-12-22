شادي محمد بعد أزمة مباراة الكرة النسائية: هناك حملة ممنهجة ضد الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف شادي محمد قائد الأهلي السابق ومدير جهاز الكرة النسائية بالنادي، كواليس أزمته مع حكام مباراة فريق الكرة النسائية بالأحمر مع بالم هيلز في دوري السيدات.

وقال شادي محمد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: سمعت بعض الأمور الغريبة عني وعن بعض الأزمات، والأولى أن نتحدث عن الكرة النسائية والفرق المميزة التي لها باع كبير فيها مثل وادي دجلة ومسار وبيراميدز.

وأضاف شادي محمد: البعض يحاول تصيد الأخطاء للنادي الأهلي، والأمور البسيطة يتم تضخيمها وعمل بروباجاندا، وهي حملة ممنهجة ضد الفريق وجماهيره وكولر واللاعبين ثم تحول الأمر لفريق الكرة النسائية.

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وتابع مدير الكرة النسائية بالنادي الأهلي: كنت أول من يدافع عن الكرة النسائية، وكان لدينا مباراة أمام بالم هيلز يوم الجمعة الماضية، واللوائح تقول إنه لا بد أن تكون هناك غرفا للبنات، ولم يكن موجود غرفة لتغيير الملابس لكن حاولنا تجاوز الموقف.

واختتم شادي محمد: تعاملت مع الأمر، وانتظرنا 25 دقيقة بعد وصولنا، واضطررنا للدخول إلى غرفة دون باب يدخلها الأعضاء، وتحدثت مع الحكمة وقالت لي أنه لا توجد مشكلة وهذا أمرا عاديا لكن أخبرتها أنه ليس عاديا.
 

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