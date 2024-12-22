جامعة الفيوم تفتتح مركزًا لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة

شهدت جامعة الفيوم، اليوم الأحد، افتتاح مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بحضور الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس الجامعة، وعدد من القيادات الأكاديمية والشركاء الدوليين.

أكد الدكتور ياسر مجدي حتاته أن افتتاح المركز يأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى التعاون المستمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الدولية، بهدف إنشاء 27 مركزًا مماثلًا في الجامعات المصرية.

وأوضح أن المركز يمثل إضافة نوعية للجامعة، حيث يهدف إلى تأهيل الطلاب ذوي الإعاقة للاندماج الكامل في المجتمع وسوق العمل.

من جانبه، أشاد الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و"أمديست مصر"، مؤكدًا أن المركز يجسد رؤية جامعة الفيوم لتحقيق التميز الأكاديمي من خلال توفير بيئة تعليمية شاملة ومهيأة لاحتياجات جميع الطلاب. وأوضح أن المركز يقدّم خدمات مميزة، منها طباعة كتب برايل مجانًا، تعليم لغة الإشارة، دورات تدريبية في الحاسب الآلي، واستشارات نفسية وأكاديمية للطلاب وأسرهم.

وأكد الدكتور العيسوي أن جامعة الفيوم تعمل على ضمان استدامة عمل المركز عبر تخصيص موارد دائمة وتطوير برامج تدريبية تعزز من قدرات أعضاء هيئة التدريس في التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة.

كما أشار إلى زيادة أعداد الطلاب ذوي الإعاقة المقبولين بالجامعة، بما يعكس نجاح الجهود المبذولة.

من جهته، أثنى السيد إيمان يارو، مسؤول التعليم بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على الدور القيادي لجامعة الفيوم في دعم التعليم الدامج، مشيرًا إلى أن افتتاح المركز يمثل خطوة كبيرة نحو شمولية التعليم في الجامعات المصرية. كما أوضح أن مراكز خدمة ذوي الإعاقة التي يتم إنشاؤها في الجامعات المصرية تسهم في تقليل الحواجز أمام التعليم، وتوفر فرصًا متساوية للجميع.

وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة دينا محسن، نائب مدير برنامج منح الجامعات الحكومية المصرية، أن المركز يهدف إلى دعم الطلاب ذوي الإعاقة من خلال توفير الأجهزة والمعدات اللازمة، والتعاون مع مختلف الأطراف لتحديد احتياجاتهم وتقديم الدعم الفني. وأشادت بجهود جامعة الفيوم في تطوير المرافق وتدريب العاملين لضمان تقديم خدمات متكاملة.

تضمن حفل الافتتاح عرضًا لفيديو تقديمي من السيدة سارة منكارو، المستشار الخاص بالحقوق الدولية لذوي الإعاقة بوزارة الخارجية الأمريكية، إضافة إلى جولة تفقدية للمركز شملت قاعات الأنشطة والدورات التدريبية. كما أقيمت مباراة خماسية لكرة القدم بين فريق من الصم والبكم وفريق من طلاب الجامعة، وتم توزيع الميداليات على الفائزين.

يؤكد افتتاح مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الفيوم الالتزام بتعزيز تكافؤ الفرص في التعليم العالي، ما يعكس رؤية واضحة نحو مجتمع أكثر شمولًا ودعمًا لأبنائه من ذوي الإعاقة.